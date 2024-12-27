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Уряд дозволив бронювати від мобілізації священників

Можуть бути заброньовані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.

Уряд дозволив бронювати від мобілізації священників
Фото ілюстративне
Фото: chamber.ua

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану і дозволив бронювати від мобілізації священників. 

Як пише Суспільне, про це йдеться в урядовій постанові №1498.

Зазначається, що можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС" (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті).

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На них не розповсюджується вимога щодо зарплати розміром 20 тисяч гривень для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати.

Також на них не розповсюджується вимога щодо того, що кількість військовозобов’язаних на критично важливому підприємстві чи установі повинна становити не більше ніж 50% загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

  • А з 1 грудня запрацювали нові правила бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. Про нові правила отримання броні – у матеріалі LB.ua "Бронювання по-новому. Через «Дію» та із зарплатою не менше 20 тисяч гривень".
  • Станом на жовтень у Збройних силах України служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій.
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