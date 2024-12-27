Росіяни навчатимуть школярів на ТОТ збирати дрони для ЗС РФ

На тимчасово окупованих територіях росіяни створюють інженерні класи у школах, де навчають підлітків збирати дрони на потреби армії РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Інженерні класи, де школярів навчатимуть збирати дрони, відкривають за підтримки окупаційних адміністрацій, зокрема так званих "міністерств освіти". Росіяни вже затвердили програму розширення мережі цих класів до 2030 року.

"Таким чином ворог свідомо порушує міжнародне право й залучає цивільне населення до робіт на потреби власної армії. В цьому випадку йдеться ще й про неповнолітніх, що є додатковою обтяжуючою обставиною", — наголошують у спротиві.