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Двох працівників філії ДП “Ліси України” підозрюють у замаху на розкрадання деревини дуба на 4,5 млн грн

Слідство встановило, що на Житомирщині підозрювані розробили схему розкрадання деревини дуба шляхом заниження її об’єму та класу якості під час обрахування.

Двох працівників філії ДП “Ліси України” підозрюють у замаху на розкрадання деревини дуба на 4,5 млн грн
Фото: прокуратура

Повідомлено про підозру двом працівникам однієї з філій ДП “Ліси України” в Житомирській області за фактом замаху на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України), повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, інженери лісового господарства відповідно до наказу керівника філії входили до числа відповідальних осіб, які мають право відводити лісові ділянки в рубки головного користування.

Підозрювані розробили схему розкрадання деревини дуба шляхом заниження її об’єму та класу якості під час обрахування. Для цього вони вносили недостовірні відомості до документів, де вказуються ступені товщини стовбурів і розряд висот дерев. 

За результатами таких обмірів та характеристик визначається об’єм деревини, який буде отриманий після проведення рубки.

На підставі складеної документації філія отримала лісорубний квиток на рубку головного користування на площі 2,4 га. У ньому фактичний об’єм ділової деревини дубу був занижений на 183 м куб вартістю понад 4,5 млн грн.

Правоохоронні органи викрили незаконні дії службових осіб, що унеможливило завершити розпочату вирубку лісу та заволодіти деревиною.

На даний час підозрюваним обрано запобіжні заходи.

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Прокуратура нагадує, що аналогічну схему викрито ще в одній філії ДП “Ліси України” на Житомирщині. Раніше повідомлено про підозру керівнику філії та трьом його підлеглим.

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