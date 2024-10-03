Посадовців філії “Лісів України” підозрюють в організації схеми контрабанди деревини до ЄС

Чотирьом працівникам філії Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» та двом експертам Рівненської торгово-промислової палати повідомлено про підозру у спробі контрабанди лісоматеріалів у великому розмірі, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, службові особи філії у змові з експертами торгово-промислової палати намагалися незаконно вивезти ділову деревину сосни до ЄС.

Для конспірації протиправних дій працівники лісового офісу завантажили залізничні вагони необробленими лісоматеріалами та приховали їх під дров’яною деревиною, яку дозволено вивозити з України.

Експерти видали неправдиві експертні висновки, відповідно яких завантажена у вагони деревина була кваліфікована як дров’яна, що дозволяє її вивезення за кордон.