Головний конструктор російських дронів Zala та “Ланцет” отримав заочну підозру у пособництві у веденні війни

За наявними даними, з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже 5 тис. БпЛА.

Служба безпеки зібрала доказову базу на Олександра Захарова – власника та головного конструктора російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На сьогодні це підприємство, що базується в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань країни-агресора.

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу “Ланцет”, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

За наявними даними, з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже 5 тис. БпЛА.

Зазвичай ворог використовує “Ланцети” як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів.

Таким чином, ці безпілотники стали невід’ємною частиною російського воєнного вторгнення в Україну.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.