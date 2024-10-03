Йдеться про підручники з англійської, німецької та французької мов, а також “Я досліджую світ” і “Мистецтво”.

США профінансували випуск підручників для українських школярів 1-2 класів на 8,4 млн доларів, повідомляє Міносвіти.

“Забезпечуємо учнів 1–2 класів підручниками за підтримки США. Це понад 3,2 млн примірників загальною вартістю $8,3 млн з англійської, німецької та французької мов, а також “Я досліджую світ”, “Мистецтво”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першу партію цих підручників 2 жовтя передали на урочистому заході за участю Саманти Павер, адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Бріджит Брінк, посолки США в Україні, та Оксена Лісового, міністра освіти і науки України.

Ця партія була надрукована у стислі терміни – орієнтовно за 3 місяці. Тож невдовзі (протягом листопада – грудня цього року) ці та решта підручників, що друкують, будуть розвезені в школи.

“Зараз більшість державних видатків спрямовують на підтримку наших захисників. Але серед пріоритетів МОН – попри всі виклики забезпечити учнів і учениць доступом до знань, зокрема, підручниками”, – повідомили у міністерстві.

Зазначається, що цьогоріч з держбюджету виділено приблизно 1 млрд грн на друк книжок для 7 класу. Також активно йдуть перемовини з партнерами та залучається міжнародне додаткове фінансування.

Фінансування на друк було спрямовано українським видавництвам, які перемогли в конкурсі, отримали гриф МОН та набрали від 10 тис. голосів за результатами вибору педагогів закладів загальної середньої освіти.