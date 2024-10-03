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На війні загинув працівник метро Києва Євген Лановой

Герой загинув 26 вересня у районі Серебрянського лісу. 

На війні загинув працівник метро Києва Євген Лановой
На війні загинув працівник метро Києва Євген Лановой
Фото: КП "Київський метрополітен"

На війні із російськими загарбниками у Луганській області загинув 42-річний працівник київського метрополітену Євген Лановой. У Захисника залишилася донька.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен". 

"Ще один метрополітенівець віддав своє життя заради Незалежності України! Євген Лановой - взірець патріотизму, мужності та відданості своїй Батьківщині", – йдеться у повідомленні. 

Колеги згадують його як енергійного, професійного та сміливого, "душею колективу". 

У березні 2009 року Євген став частиною колективу служби воєнізованої охорони КП «Київський метрополітен», де 13 років працював інспектором загону оперативного контролю.

У квітні 2022 року Євген став на захист Батьківщини, служив водієм-електриком у складі батальйону Сил ТрО.

26 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі Серебрянського лісу Луганської області, життя Героя обірвалося. 

Він мужньо і сміливо боронив нашу рідну землю від російських окупантів та героїчно загинув за Україну. Вічна пам'ять Герою.

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