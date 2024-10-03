Росіяни атакували 24 населені пункти Херсонщини, є загиблі та поранені

Окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі.

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Упродовж минулої доби росіяни атакували 24 населені пункти Херсонщини. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Саблуківка, Садове, Гаврилівка, Дудчани, Новоберислав, П'ятихатки, Томина Балка, Широка Балка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Костирка, Михайлівка, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Зміївка, Урожайне, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 13 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 3 "Shahed-131/136".

Перед цим через російську агресію загинули шестеро людей, ще 11 - дістали поранення.