За добу на Херсонщині російські війська вбили 6 людей і поранили 11, - ОВА

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 13 населених пунктів області та місто Херсон.

За минулу добу на Херсонщині через російську агресію загинули, шестеро людей, ще 11 - дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Токарівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Дар'ївка, Томина Балка, Первомайське, Берислав, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній заклад, аптеку, церкву; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 20 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль.