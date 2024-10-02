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За добу на Херсонщині російські війська вбили 6 людей і поранили 11, - ОВА

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 13 населених пунктів області та місто Херсон.

За добу на Херсонщині російські війська вбили 6 людей і поранили 11, - ОВА
Херсонщина, наслідки обстрілу (архівне фото)
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

За минулу добу на Херсонщині через російську агресію загинули, шестеро людей, ще 11 - дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Токарівка, Садове, Придніпровське, Кізомис, Дар'ївка, Томина Балка, Первомайське, Берислав, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній заклад, аптеку, церкву; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 20 приватних будинків. 

Також окупанти пошкодили газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль.

  • Як повідомлялося, вранці 1 жовтня Росія вдарила по центру Херсона. Ворог обстріляв ринок та зупинку. В результаті удару було вбито шестеро людей. Ще шестеро поранені. 
  • Херсон і область зазнають ворожих атак щоденно. Днем раніше росіяни поранили там 17 людей. Вони били по житлових будинках та інфраструктурі, а також вантажівці з гуманітарною допомогою. 
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