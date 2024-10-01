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Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Куп’янському напрямку

Також активні дії велись на Покровському та Курахівському напрямках.

Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбулась на Куп’янському напрямку
Бійці ЗСУ
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 1 жовтня відбулося 110 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби противник завдав 2 ракетні удари (2 ракети), 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 104 КАБ) та 446 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2713 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Стариці і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. Ситуація контрольована. За наявною інформацією на даному напрямку за сьогодні противник втратив 89 осіб вбитими та пораненими, також українськими захисниками знищено два та пошкоджено три одиниці автомобільної техніки.

Ворог здійснив 23 атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час 13 боєзіткнень в районах Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки завершились, ще десять атак триває.

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні десять разів штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у п’яти локаціях.

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Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 22 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки. Три боєзіткнення на напрямку ще тривають. 

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 61 та поранили 102 окупанта. Знищено шість бойових броньованих машин, шість автомобілів та склад боєприпасів. Також пошкоджено три ворожих ББМ та дві одиниці автомобільної техніки загарбників. 

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 21 бойове зіткнення. Досі триває вісім атак окупаційних військ поблизу Гірника, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. 

На Времівському напрямку ворог намагався прорватися до Богоявленки, але на заваді цьому стали наші мужні захисники. 

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив три безуспішні атаки неподалік населених пунктів Новоданилівки і Малих Щербаків. Триває атака поблизу Кам’янського. Ситуація контрольована. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. 

Сьогодні відзначимо українських воїнів з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті. 

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