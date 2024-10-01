Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо намірів російських військ до кінця цього року

Президент Володимир Зеленський в присутності міністра оборони Рустема Умєрова заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це він повідомив у Telegram.

"(Заслухав, - ред.) доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", - написав Зеленський.

Днями американський політолог і журналіст Джейсон Смарт повідомив, що під час візиту до США Зеленський отримав сигнал від партнерів, що спроби відправити у відставку Буданова "матимуть негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України". Повідомлення з’явилося на тлі активних чуток про те, що ОП розглядає можливість звільнення очільника ГУР Буданова та міністра оборони Умєрова. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?".

Зазначимо, що сьогодні президент також заслухав доповіді міністра оборони Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Президент пояснив, що основними темами були: ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками, а також - підготовка до наступного "Рамштайну".