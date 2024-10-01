Один із екскерівників ДПЗКУ отримав 10 років ув'язнення за незаконні схеми продажу зерна

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі одного з колишніх керівників ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" за незаконні оборудки з продажу зерна.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

"1 жовтня 2024 р. Вищий антикорупційний суд погодився з позицією прокурора САП та оголосив вирок, яким визнав винуватим одного з колишніх керівників ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України", - ідеться в повідомленні.

За інформацією НАБУ, за сукупністю злочинів суд призначив екскерівнику покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади строком на три роки, штрафом у розмірі 17 тис. грн і конфіскацією всього належного йому за правом власності майна.

Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Крім цього суд частково задовольнив позов ДПЗКУ до обвинуваченого на суму понад 45 млн грн.

У НАБУ нагадали, що екскерівник корпорації у 2014 році разом з іншими посадовцями реалізував схему, за якою зерно, яке належало ДПЗКУ, продавали за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередників, підконтрольних посадовим особам ДПЗКУ та згаданому зернотрейдеру.

Зерно, придбане за заниженими цінами, міжнародний зернотрейдер продавав за ринковими цінами, а різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередників, підконтрольних обвинуваченим.

Згідно з контрактами, постачання зерна відбувалося на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам і наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію.

ПАТ "ДПЗКУ" не отримало більшої частини коштів за продане зерно й зазнало збитків на суму понад $60 млн.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.