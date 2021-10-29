ВАКС ухвалив перший вирок за угодою з реальним позбавленням волі, - НАБУ

Колишній директор Партизанського елеватора Володимир Деркач став першим засудженим Вищим антикорупційним судом за угодою з реальним позбавленням волі. Саме завдяки угоді про визнання винуватості директорові філії АТ "ДПЗКУ" призначили покарання, вдвічі менше за максимальне.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Це перший в історії ВАКС вирок, де згідно з угодою про визнання вини особа засуджена до реального позбавлення волі, а не отримала умовний термін", - сказано в повідомленні.

За даними обвинувачення, впродовж листопада - грудня 2019 року директор філії АТ "ДПЗКУ", зловживаючи службовим становищем, без дозволу власника, організував відвантаження зерна для реалізації комерційним структурам. Таким чином посадовець заволодів зерном загальною вартістю майже 15 млн грн, яке належало ДПЗКУ.

Під час розслідування, посадовець визнав свою вину і погодився на угоду зі слідством. Відтак колишнього очільника філії визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі до шести років. Завдяки угоді директору філії АТ "ДПЗКУ" призначили покарання вдвічі менше за максимальне - три з половиною роки.

Згідно з вироком, засуджений також позбавлений права обіймати певні посади на три роки та має сплатити штраф.

До набрання вироком законної сили залишається чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 4,76 млн грн.

Партизанський елеватор знаходиться в селищі Рикове (колишні Партизани) у Генічеському районі Херсонської області. Він є філією Державної продовольчо-зернової корпорації.