Колишній директор елеватора отримав 3,5 років за розтрату зерна на 15 млн гривень

Фігурант справи НАБУ пішов на угоду зі слідством.

Вищий антикорупційний суд у четвер, 28 жовтня, затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та колишнім директором Партизанського елеватора Володимиром Деркачем.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

Обвинуваченому інкримінували використання службового становища всупереч інтересам компанії (ч.2 ст.364 ККУ) та сприяння одержанню невстановленою слідством особою неправомірної вигоди у вигляді 3,2 тис. тонн зерна пшениці на загальну суму 14,7 млн гривень.

Суд визнав його винуватим та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, зі штрафом у розмірі 8 500 грн.

До набрання вироком законної сили залишається чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 4,76 млн грн.

Партизанський елеватор знаходиться в селищі Рикове (колишні Партизани) у Генічеському районі Херсонської області. Він є філією Державної продовольчо-зернової корпорації.

За даними ДПЗКУ, на ньому зберігають пшеницю, кукурудзу, ячмінь, ріпак, соняшник. Його місткість становить 72,7 тис. тонн, в тому числі елеваторна – 26,7 тис. тонн, складська – 46 тис. тонн.