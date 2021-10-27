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Трьох співробітників СБУ підозрюють у викраденні та катуванні іноземця

Торік у жовтні вони затримали айтішника за вигаданий злочин і вимагали у нього 200 тис. доларів.

Трьох співробітників СБУ підозрюють у викраденні та катуванні іноземця
Фото: pravda.com.ua

Державне бюро розслідувань підозрює двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу СБУ в незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця.

Затриманий правоохоронцями працівник IT-сфери нібито розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації за вчинення злочину, інформує пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що у жовтні 2020 року співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували громадянина іншої країни, вимагали у нього 200 тис. доларів США. Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували. До того ж вони незаконно проникли до житла потерпілого і пограбували його.

"Затриманий не мав такої суми і домовився розрахуватись із правоохоронцями біткойнами. Отримавши 7,5 біткойна, що у грошовому еквівалентні  становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції", - сказано в повідомленні.

У серпні цього року зазначених співробітників СБУ відсторонено від займаних посад та поміщено під домашній арешт.

Згодом одного із підозрюваних, який систематично порушував покладені на нього процесуальні зобов'язання,  Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід на тримання під вартою.

Усім співробітникам СБУ повідомлено про підозру за статтями насильницького зникнення, крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, грабежі, вимаганні та перевищенні влади працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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