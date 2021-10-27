Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №551/2021 від 26 жовтня опублікований на сайті глави держави.

"Внести до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2015 року №139 (зі зміною, внесеною Указом від 13 липня 2021 року №289), зміну, доповнивши абзац четвертий пункту 5 після слів "Голова Державної прикордонної служби України" словами "керівник розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи в українському інформаційному полі.