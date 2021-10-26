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Зеленський показав об'єкти "Великого будівництва", відкриті на Закарпатті

За цей час було відремонтовано та збудовано 46 медичних закладів, 13 шкіл і садочків, 562 км доріг.

Зеленський показав об'єкти "Великого будівництва", відкриті на Закарпатті

Два роки тому в Україні почалась реалізація програми «Велике будівництво». Президент Володимир Зеленський, який був ініціатором програми, показав результати на прикладі Закарпаття.

У відео, розміщеному на сторінці голови держави у Facebook, показано об’єкти, відкриті в області завдяки «Великому будівництву».

«Два роки тому, наприкінці жовтня 2019-го, я анонсував програму «Велике будівництво». Нові дороги, лікарні, школи, садочки, стадіони, басейни, ЦНАПи, культурні об’єкти та ще багато іншого – результат, на якому ми не збираємося зупинятися. І для мене вкрай важливо, щоб його відчував кожен регіон – на заході й на сході, на півдні, півночі і в центрі нашої прекрасної України», - розповів він.

У Закарпатській області за цей час було відремонтовано та збудовано 46 медичних закладів, 13 шкіл і садочків, 562 км доріг. І це лише початок, підкреслив президент.

«Закарпаття – це край, де розташований географічний центр Європи і який має потенціал, щоб стати ще й її інфраструктурним центром», - додав Володимир Зеленський.

Як повідомлялось, цього року президент також дав старт проєкту модернізації обласних лікарень за програмою «Велике будівництво». Мета проєкту – створити на базі обласних клінічних і дитячих лікарень медзаклади нового зразка, які б відповідали рівню провідних клінік Європи.

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