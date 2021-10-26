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​Компанія Безоса планує побудувати власну космічну станцію на орбіті

Станція під назвою Orbital Reef має стати бізнес-парком в космосі.

​Компанія Безоса планує побудувати власну космічну станцію на орбіті
Фото: blueorigin.com

Компанія Blue Origin Джефа Безоса заявила про намір створити нову приватну космічну станцію на навколоземній орбіті. У пресрелізі Blue Origin сказано, що станція під назвою Orbital Reef ("Орбітальний риф") стане бізнес-парком в космосі.

За планами компанії, до кінця нинішнього десятиліття вона має стати "основною багатофункціональною космічною станцією на низькій орбіті Землі для комерції, досліджень та туризму".

"Ця станція відкриє нову сторінку в дослідженні та розвитку космосу людиною", - обіцяє компанія.

Коло потенційних клієнтів космічної станції Безоса широке - від космічних агентств і технологічних компаній до країн, які не мають власної космічної програми, а також медіа і туристичних операторів.

Blue Origin працює над амбітним проєктом не сама. Її головним партнером стане компанія Sierra Space, яка розробляє багаторазовий космічний літак Dream Chaser, який може сідати в звичайних аеропортах. Серед інших партнерів - Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions, Університет штату Арізона тощо.

"Тепер будь-хто може отримати адресу на орбіті. Orbital Reef розширює доступ, знижує вартість і надає все необхідне, щоб допомогти вам керувати бізнесом у космосі", - йдеться в заяві.

Зараз у космосі є дві функціональні станції - Міжнародна космічна станція та китайська станція "Тяньгун".

Нагадаємо, що Blue Origin займається туристичними польотами в космос. Її перша ракета з людьми побувала на орбіті 20 липня - у ній знаходився сам Джефф Безос, його брат та ще двоє туристів. Другий успішний політ відбувся 13 жовтня, серед пасажирів космічного корабля був, зокрема, актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Джеймса Т. Кірка у класичній версії культового серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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