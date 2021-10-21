Фото: twitter.com/Kor_Spaceflight

Південна Корея в четвер, 21 жовтня, запустила в космос першу ракету власної розробки.

Старт ракети KSLV-II, також відомої як "Нурі" відбувся з корейського космодрому "Наро" і транслювався на Youtube-каналі Корейського інституту аерокосмічних розробок.

Фото: twitter.com/Kor_Spaceflight

Фото: twitter.com/Kor_Spaceflight

200-тонна корейська ракета має вивести на орбіту півторатонний макет супутника. У разі успіху ракета "Нурі" стане першим космічним апаратом Південної Кореї, повністю спроектованим і побудованим у країні.

В 2013 році Південна Корея успішно запустила свою першу ракету "Нурі", але тоді перша ступінь була побудована в Росії на основі "Ангари".

Розробка власної ракети велась у Кореї з 2010 року, проєкт коштував країні близько 1,8 млрд доларів. Вона має три ступені: перша оснащена чотирма 75-тонними рідинними ракетними двигунами, друга - одним 75-тонним рідинним двигуном, третя - одним 7-тонним рідинним двигуном.

Корейське агентство "Ренхап" пише, що успішний запуск робить Південну Корею сьомою країною у світі, яка розробила космічну ракету-носій, здатну доставляти на орбіту важкі супутники, після Росії, США, Франції, Китаю, Японії та Індії.