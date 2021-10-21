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НАТО збирається погодити генеральний план стримування російської агресії

Стратегія може включати оборону від ядерної атаки, нападу на космічні супутники та хакерської атаки.

НАТО збирається погодити генеральний план стримування російської агресії
Фото: www.km.ru

Міністри оборони країн НАТО у четвер планують погодити новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу Росії за кількома напрямками. Це підтверджує спробу стримати Москву попри те, що альянс приділяє особливу увагу Китаю, пише Reuters з посиланням на заяви дипломатів та посадовців.

Ця конфіденційна стратегія виходить за рамки існуючих регіональних планів оборони і спрямована на підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтійського і Чорного моря, можливо, включно із ядерною атакою, атакою в космосі на супутники чи хакерським нападом. 

Росія спростовує будь-які воєнні наміри та каже, що саме НАТО може дестабілізувати Європу своєю підготовкою. Однак офіційні особи в США і дипломати НАТО, а також колишні високопосадовці кажуть, що "Концепція стримування та оборони в євроатлантичному регіоні" необхідна, оскільки Росія розробляє сучасні системи озброєння і розміщує війська і техніку ближче до кордонів союзників Альянсу. 

"Різноманітні речі можуть відбуватися одночасно, і це дійсно потребує цілісного планування", – прокоментував на анонімних умовах високопосадовець з уряду США. 

Захід також вважає, що РФ не тільки модернізує чи оновлює радянські військові космічні системи для потенційної атаки на чужі супутники на орбіті, а й розробляє технології на основі штучного інтелекту для підриву командних систем та працює над "суперзброєю". 

Генерал у відставці Бен Годжес, який командував військами НАТО в Європі з 2014 по 2017 рік, сказав, що має надію на те, що новий стратегічний план приведе до більшої узгодженості в колективній обороні НАТО, що означатиме більше ресурсів для Чорноморського регіону.

Нагадаємо, що 18 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про призупинення роботи представництва РФ при НАТО у зв'язку з неможливістю його подальшої діяльності. 19 жовтня спеціальний представник генерального секретаря НАТО по країнам Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломина заявив, що Росія своїми діями створює загрозу збереженню стабільності в регіоні, зокрема в Україні. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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