НАТО збирається погодити генеральний план стримування російської агресії

Стратегія може включати оборону від ядерної атаки, нападу на космічні супутники та хакерської атаки.

Міністри оборони країн НАТО у четвер планують погодити новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу Росії за кількома напрямками. Це підтверджує спробу стримати Москву попри те, що альянс приділяє особливу увагу Китаю, пише Reuters з посиланням на заяви дипломатів та посадовців.

Ця конфіденційна стратегія виходить за рамки існуючих регіональних планів оборони і спрямована на підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтійського і Чорного моря, можливо, включно із ядерною атакою, атакою в космосі на супутники чи хакерським нападом.

Росія спростовує будь-які воєнні наміри та каже, що саме НАТО може дестабілізувати Європу своєю підготовкою. Однак офіційні особи в США і дипломати НАТО, а також колишні високопосадовці кажуть, що "Концепція стримування та оборони в євроатлантичному регіоні" необхідна, оскільки Росія розробляє сучасні системи озброєння і розміщує війська і техніку ближче до кордонів союзників Альянсу.

"Різноманітні речі можуть відбуватися одночасно, і це дійсно потребує цілісного планування", – прокоментував на анонімних умовах високопосадовець з уряду США.

Захід також вважає, що РФ не тільки модернізує чи оновлює радянські військові космічні системи для потенційної атаки на чужі супутники на орбіті, а й розробляє технології на основі штучного інтелекту для підриву командних систем та працює над "суперзброєю".

Генерал у відставці Бен Годжес, який командував військами НАТО в Європі з 2014 по 2017 рік, сказав, що має надію на те, що новий стратегічний план приведе до більшої узгодженості в колективній обороні НАТО, що означатиме більше ресурсів для Чорноморського регіону.

Нагадаємо, що 18 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про призупинення роботи представництва РФ при НАТО у зв'язку з неможливістю його подальшої діяльності. 19 жовтня спеціальний представник генерального секретаря НАТО по країнам Південного Кавказу і Центральної Азії Хав'єр Коломина заявив, що Росія своїми діями створює загрозу збереженню стабільності в регіоні, зокрема в Україні.