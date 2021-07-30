Голова ВПС Британії заявив, що Росія і Китай відпрацьовують в космосі знищення супутників

Начальник штабу британських військово-повітряних сил Майк Вігстон заявив, що активність Китаю та Росії в космосі щоденно викликає загрози. Москва і Пекін кожного дня вчиняють "сумнівну" діяльність, таку як запуск своїх супутників у безпосередній близькості до інших, розповів він у інтерв'ю The Telegraph.

Також РФ і КНР мають діяльність, яка могла б знищити супутники інших країн. Окрім того, ці держави збирають розвідувальну інформацію в космосі.

"За останній рік Росія розгорнула комбінацію супутників, які ми описали б як ті, що мають характеристики зброї, і вона практикувала маневр, який, ми б сказали, міг бути зробленим тільки для навмисного знищення іншого супутника", – зазначив Вігстон.

Китай, за його словами, розробляє протисупутникові технології, зокрема ракети і лазерну зброю для засліплення.

Глава штабу ВПС вважає, що конфлікти між країнами незабаром почнуть відбуватися і в космосі.

Нагадаємо, що у грудні 2020 директор Національної розвідки США Джон Реткліфф звинуватив Росію у "провокативній поведінці" у космосі. Зокрема, Росія запустила у космос супутник, який здійснював маневри поряд з американським урядовим супутником.