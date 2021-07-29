Біля Аляски стався мегаземлетрус магнітудою 8,2 - найсильніший у світі за три роки

Біля узбережжя островів Шума́гіна, що знаходяться на південь від Аляски, стався землетрус магнітудою 8,2.

Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

Осередок землетрусу залягав на глибині 32,2 км. Епіцентр розташований за 104 км на південний схід від американського міста Перрівілл.

Фото: usgs.gov

Національна погодна служба США (NWS) попередила про загрозу цунамі.

Фото: NWS

За даними USGS, з 1990 року у світі було всього 17 землетрусів такої магнітуди або більше. Останній зафіксували у серпні 2018 року біля Фіджи.

У США таких сильних землетрусів не було ще довше - з 1965 року.

Алеутська острівна дуга, до якої відносяться острови Шумагіна, простягається приблизно на 3 тисячі кілометрів від Аляскинської затоки на сході до півострова Камчатка на заході. Вона позначає місце, де Тихоокеанська тектонічна плита заходить в земну мантію під Північноамериканською плитою. Цей тектонічний процес, який називається субдукція, призвів до появи Алеутських островів та підводного Алеутського жолобу вздовж них.

Цей регіон проявляє значну вулканічну активність та має у своїй історії кілька мегаземлетрусів. Найсильніший з них стався 4 лютого 1965 року біля Щурячих островів, його магнітуда становила 8,7.