У Швеції лікаря засудили до року тюрми за підробку ковідних довідок

Йому було пред'явлено звинувачення за сімома пунктами в шахрайстві, сімома пунктами в грубій підробці сертифікації і двома пунктами в грубій підробці документів.

У Швеції лікаря з Гетеборга засудили до року тюремного ув'язнення за видачу підроблених ковідних довідок для виїзду за кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У Швеції ПЛР-тести не можуть здійснюватися через національну службу охорони здоров'я, тому мандрівники використовують приватні клініки.

Лікар із клініки Гетеборга видавав пацієнтам довідки про те, що вони отримали негативний результат ПЛР-тесту, тоді як їхні зразки насправді ніколи не відправлялися на лабораторний аналіз. У червні йому було пред'явлено звинувачення за сімома пунктами в шахрайстві, сімома пунктами в грубій підробці сертифікації і двома пунктами в грубій підробці документів.

Окружний суд засудив лікаря до одного року тюремного ув'язнення, що є більш суворим покаранням, ніж вимагав прокурор. Суд заявив, що така суворість є виправданою, оскільки лікар скористався триваючою пандемією для власної вигоди.

Це не єдиний подібний інцидент в Швеції, хоча перший, який дійшов до суду.

Нагадаємо, раніше в Києві дві турфірми викрили у торгівлі підробленими ПЛР-тестами на коронавірус.