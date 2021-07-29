Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
Заступником голови ДЕСС можуть призначити противника візиту патріарха Варфоломія в Україну, - джерела
Заступником голови ДЕСС можуть призначити противника візиту патріарха Варфоломія в Україну, - джерела
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський порадив "двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам" не зазіхати на спадок Київської Русі
Зеленський порадив "двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам" не зазіхати на спадок Київської Русі
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Головний санлікар не виключає, що в Україні під час локдаунів вакцинованим дозволять ходити в громадські заклади

Планують видавати сертифікат про щеплення, негативні тести чи одужання від коронавірусу. 

Головний санлікар не виключає, що в Україні під час локдаунів вакцинованим дозволять ходити в громадські заклади
Фото: news.dtkt.ua

Більшість регіонів України зараз перебувають на рівні плато за захворюваністю на коронавірус. Однак загрозливу тенденцію показують Київ, Харківська та Луганська області, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю УП.

"Там ми маємо посилити систему виявлення та ізоляції контактних осіб і переконатись, що на рівні ОТГ застосовують адекватні протиепідемічні заходи", – зазначив він.

Кузін додав, що в Україні під час локдауну можливе введення QR-сертифікатів, які будуть показувати, чи вакцинована людина, чи має вона негативний тест або перехворіла на ковід. За словами Кузіна, це буде умовною перепусткою, наприклад, в ресторани чи на публічні заходи. 

"Але справді, коли ми будемо продумувати такі заходи, обов’язково треба буде зберегти баланс між правами людини… Ми також розуміємо, що певна частина українців не може отримати вакцину через медичні протипокази. Тут треба переймати кращі практики, щоб ідея не спрацювала навпаки – тобто щоб не утворився спротив до вакцинації або недовіра до держави, яка впроваджує такі жорсткі заходи", – зазначив він.  

Нагадаємо, на початку липня в додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Наразі запроваджено два види COVID-сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також