Головний санлікар не виключає, що в Україні під час локдаунів вакцинованим дозволять ходити в громадські заклади

Більшість регіонів України зараз перебувають на рівні плато за захворюваністю на коронавірус. Однак загрозливу тенденцію показують Київ, Харківська та Луганська області, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю УП.

"Там ми маємо посилити систему виявлення та ізоляції контактних осіб і переконатись, що на рівні ОТГ застосовують адекватні протиепідемічні заходи", – зазначив він.

Кузін додав, що в Україні під час локдауну можливе введення QR-сертифікатів, які будуть показувати, чи вакцинована людина, чи має вона негативний тест або перехворіла на ковід. За словами Кузіна, це буде умовною перепусткою, наприклад, в ресторани чи на публічні заходи.

"Але справді, коли ми будемо продумувати такі заходи, обов’язково треба буде зберегти баланс між правами людини… Ми також розуміємо, що певна частина українців не може отримати вакцину через медичні протипокази. Тут треба переймати кращі практики, щоб ідея не спрацювала навпаки – тобто щоб не утворився спротив до вакцинації або недовіра до держави, яка впроваджує такі жорсткі заходи", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку липня в додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Наразі запроваджено два види COVID-сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.