Кузін: в Україні підтвердили 17 випадків дельта-штаму і одну смерть від нього

Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що станом на 28 липня в Україні лабораторно підтвердили 17 випадків дельта-штаму коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу в четвер.

"Станом на сьогодні в нас виявлено 17 випадків дельта-штаму, це інформація на ранок. Більша частина виявлена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням", - сказав він.

Кластери захворюваності виявили в Києві, Закарпатській і Львівській областях.

Він також підтвердив, що одна людина серед тих, хто заразився вірусом дельта, померла. У цього чоловіка, розказав Кузін, були супутні захворювання. "Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах", - сказав він.

Проте більшість випадків - завезені.

"Серед осіб, які були зареєстровані, переважна більшість мала досвід подорожей до Російської Федерації або інших держав, де фіксуються спалахи, пов'язані з дельта-штамом", - розказав головний санлікар.

Нагадаємо, що, за оцінками Національної академії наук, зараз Україна перебуває на нижньому плато захворюваності на COVID-19.

Захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.