Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Арабська весна і Майдан: Карфаген має бути зруйнований
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Кузін: в Україні підтвердили 17 випадків дельта-штаму і одну смерть від нього

Більшість хворих приїхали з-за кордону.

Кузін: в Україні підтвердили 17 випадків дельта-штаму і одну смерть від нього
Фото: Україна 24

Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що станом на 28 липня в Україні лабораторно підтвердили 17 випадків дельта-штаму коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу в четвер.

"Станом на сьогодні в нас виявлено 17 випадків дельта-штаму, це інформація на ранок. Більша частина виявлена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням", - сказав він.

Кластери захворюваності виявили в Києві, Закарпатській і Львівській областях.

Він також підтвердив, що одна людина серед тих, хто заразився вірусом дельта, померла. У цього чоловіка, розказав Кузін, були супутні захворювання. "Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах", - сказав він.

Проте більшість випадків - завезені.

"Серед осіб, які були зареєстровані, переважна більшість мала досвід подорожей до Російської Федерації або інших держав, де фіксуються спалахи, пов'язані з дельта-штамом", - розказав головний санлікар.

Нагадаємо, що, за оцінками Національної академії наук, зараз Україна перебуває на нижньому плато захворюваності на COVID-19.

Захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також