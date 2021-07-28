Уряд посилює правила перетину кордону та самоізоляції

Подорожувальники з Росії та Індії в разі відсутності щеплень обов'язково будуть в самоізоляції.

Кабінет міністрів вносить зміни до так званої карантинної постанови з метою протидії можливій хвилі захворюваності штамом коронавірусу дельта. Про це на засіданні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, вносять зміни щодо перетину кордону та самоізоляції.

"Новий штам коронавірусу дельта активно шириться Європою. Великий спалах циркулює на території РФ. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через сім днів після публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу. Завдяки цим змінам ми зможемо робити більш якісні дослідження", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Для громадян України, які виїхали до моменту введення змін, повернення буде таке саме. З набранням чинності можна безперешкодно перетинати кордон в разі наявності хоча б одного щеплення. Всім, хто не вакцинувався, після повернення або в'їзду в Україну треба робити ПЛР-тест.

Іноземці завжди повинні мати негативний тест, страховку, і, в разі відсутності повної вакцинації, будуть встановлювати додаток "Вдома". Він контролюватиме самоізоляцію через 72 години після в'їзду, якщо не буде негативного тесту.

Якщо тест позитивний, то людину відправлять на ізоляцію або в лікарню.

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані українці і іноземці, які прибули з Росії та Індії. Якщо вони пробули принаймні 7 днів до перетину українського кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції на 14 днів без можливості дострокового припинення", - додав міністр.

У разі виходу регіону з "зеленої" зони навчальні заклади повинні мати 80% повністю вакцинованих працівників.

Шмигаль додав, що до кінця року в Україні буде 47 млн доз вакцини від коронавірусу різних виробників, зокрема 20 млн доз Pfizer, які були закуплені за державний кошт.

Нагадаємо, що медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці у зв’язку з проведенням хресної ходи, адже вчора було дуже багато вірян, у тому числі, з Росії. Вчора в лікарні помер один з шести пацієнтів, госпіталізованих із дельтою.