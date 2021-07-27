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В Україні за добу зафіксували 681 новий випадок ковіду

Госпіталізовано за добу 266 осіб, 27 пацієнтів померли.

В Україні за добу зафіксували 681 новий випадок ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні виявили 681 новий випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, захворіли 37 дітей та 5 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 266 осіб, 27 пацієнтів померли. Одужали - 515 осіб.

За минулу добу було здійснено тестувань, зокрема методом ПЛР - 22 330, методом ІФА – 8 918, досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 491.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 249 344 особи, одужало – 2 184 880. Від ускладнень захворювання померли 52 876 людей. Всього було здійснено 11 301 274 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що через новий дельта-варіант коронавірусу в Україні знову доведеться вводити локдауни. В МОЗ зазначили, що в разі потреби для відновлення ковідних відділень в українських лікарнях потрібно близько тижня.

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