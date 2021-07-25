Уряд визначить, як послаблять карантин для вакцинованих українців

Кабінет міністрів України вирішить, чи і як “сертифікати вакцинації” будуть використовуватися для послаблення карантину для їхніх власників.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив в інтерв’ю виданню “Апостроф”.

“Це все буде вирішуватися відповідною постановою Кабінету Міністрів. Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку "Дія", який підтверджує факт щеплення проти COVID-19”, – зазначив він.

Серед таких опцій, зокрема, розглядається можливість дозволити працювати підприємствам з вакцинованими співробітниками. Такі підприємства зможуть відвідувати щеплені проти COVID-19 клієнти.

“І це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян”, – додав Кузін.

Нагадаємо, раніше Ігор Кузін попередив, що через новий дельта-варіант коронавірусу в Україні знову доведеться вводити локдауни.

У додатку "Дія" з’явилися перші COVID-сертифікати для вакцинованих. До кінця липня Мінцифри планує запустити також сертифікати ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів.