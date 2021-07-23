МОЗ Ізраїлю: вакцина Pfizer захищає від зараження дельтою на 39%, від важкої форми хвороби - на 91%

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у четвер, 22 липня, опублікувало дані дослідження про ефективність вакцини Pfizer проти нового варіанту коронавіруса дельта.

Як повідомляє Newsru.co.il, ефективність вакцини Pfizer при захисті від зараження дельтою становить 39%, але надійно захищає від важкої форми хвороби (ефективність 91%) і госпіталізації (88%).

У міністерстві охорони здоров'я підкреслюють, що ці висновки були зроблені на порівняно невеликій вибірці хворих у важкому стані в період з кінця червня до середини липня.

В Pfizer раніше казали, що зниження ефективності вакцини в Ізраїлі може пояснюватися тим, що інфікуються люди, які отримували щеплення першими - у січні-лютому.

Ізраїль має один з найвищих рівнів вакцинації у світі. Станом на ранок 23 липня, в країні повністю вакциновано 78% дорослого населення, а хоча б одне щеплення - 85%. Незважаючи на підвищену заразність дельти, кількість нових випадків коронавірусу в Ізраїлі набагато нижча, ніж під час попередніх хвиль, а випадки смерті від ковіду взагалі одиничні.

Нагадаємо, що на цьому тижні в New England Journal of Medicine було опубліковане дослідження, яке заявило про ефективність вакцин Pfizer та AstraZeneca проти штаму дельта. Воно стверджує, що дві дози Pfizer на 88% захищають від симптоматичного інфікування дельтою, а дві дози AstraZeneca - на 67%.