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В Україні за добу майже 140 тис. осіб отримали щеплення проти ковіду

Працювали 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення та 171 центр вакцинації.

В Україні за добу майже 140 тис. осіб отримали щеплення проти ковіду
Вакцинація дітей від ковіду вже відбувається в Румунії
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби, 22 липня, проти коронавірусу прищепили 139 441 людину.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"В Україні знову новий рекорд щеплень за добу! 139 441 людину вакциновано проти COVID-19 22 липня 2021 року. Одну дозу отримали 76 169 осіб, повністю імунізовані - 63 272 людини", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби працювали 743 мобільні бригади, 2 672 пункти щеплення та 171 центр вакцинації.

З початку кампанії щеплено 2 920 068 осіб, з них отримали одну дозу – 2 920 066 осіб, повністю імунізовані й отримали 2 дози – 1 619 131 особа (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 539 197 щеплень.

Нагадаємо, 20 липня в Україні розпочався п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення проводяться в усіх пунктах вакцинації на первинці (в поліклініках та амбулаторіях), в масових центрах вакцинації та мобільними бригадами в колективах, які подали заявку на вакцинацію 50+ людей.

Записатися на вакцинацію можна за допомогою "Дії" та сервісу helsi.me. Докладно про це, а також про самі вакцини, читайте в матеріалі LB.ua "Де, як і чим можна вакцинуватися зараз".

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