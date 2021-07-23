За добу в Україні зафіксували 763 нові випадки ковіду

За минулу добу, 22 липня, в Україні зафіксовано 763 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 57 дітей і 15 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 446 осіб. 21 пацієнт помер. Одужало 639 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 411 осіб, методом ІФА – 7 630 осіб, експрестестами – 14 016 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 247 419 осіб, одужало 2 183 642. Від ускладнень захворювання померли 52 811 людей. Усього було здійснено 11 239 813 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39) і Херсонській (37) областях.

Нагадаємо, за оцінками Національної академії наук, зараз Україна перебуває на нижньому плато захворюваності на COVID-19.

Захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень. Існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму дельта.