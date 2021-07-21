НАНУ оголосила про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19

Національна академія наук вважає, що в Україні завершилась фаза спадання захворюваності на COVID-19.

Про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації від 20 липня.

"На цей момент захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень, та існує загроза виникнення «вибухових темпів» такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта»", - йдеться в огляді.

За останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники: кількість позитивних ПЛР-тестів - на 16,6%, кількість нових госпіталізацій - на 4,9% і кількість нових зареєстрованих випадків хвороби - на 7,3%.

"Хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою", - сказано в повідомленні.

Епіцентрами захворюваності наразі є Одеська, Сумська області та Київ.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я не думає, що четверта хвиля коронавірусної хвороби буде катастрофічною. Завдяки тому, що частина людей уже перехворіла і має імунітет, а частина була чи ще буде вакцинована, наступний спалах має бути нижчим, ніж попередні.

Пік попередньої хвилі ковіду в Україні припав на квітень 2021 року.