Франція пом'якшить деякі антиковідні вимоги на тлі масових протестів і розгромів центрів вакцинації

Франція збирається пом'якшити деякі антикоронавірусні обмеження, про посилення яких заявили минулого тижня. Це відбувається на тлі масових протестів, розгромів центрів вакцинації та спротиву представників бізнесу, пише Politico.

Зокрема, уряд хоче знизити штрафи за недотримання вимог та відтермінувати і трохи послабити строки жорстких обмежень для ТРЦ. Штрафи для підприємств мають знизити з 45 000 євро до 7500 євро, а барам і ресторанам дадуть більше часу для вакцинації своїх співробітників.

Попри це, власники закладів громадського харчування кажуть, що обемеження є складними, бо на вході до ресторану працівники мають перевіряти ковідний сертифікат разом із посвідченням особи.

Для фізичних осіб-порушників передбачено штраф у 1500 євро. Однак у випадку повторного порушення протягом 30 днів людину можуть на рік позбавити волі чи стягнути більші штрафи, повідомляє Franceinfo.

Після оголошення про введення так званого COVID-сертифікатів із протестом на вулиці вийшли близько 100 000 людей.

За тиждень рівень захворюваності на коронавірус у Франції зріс на 125%. Уряд вирішив посилити обмеження, зокрема заборонити відвідувати кафе та інші громадські заклади невакцинованим особам або людям без негативного ПЛР-тесту щонайбільше 48-годинної давнини. Водночас вартість тестів на ковід у Франції склала 49 євро, а безкоштовно їх зробити можна тільки через лікаря у випадку виявлення симптомів.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer".