Президент МОК озвучив суму витрат на Олімпіаду і Паралімпіаду в Токіо

$1,7 млрд вклали в успіх Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах розповів, скільки вже витрачено на проведення літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо.

"Ми $1,7 млрд вклали в успіх Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо. Ми забезпечуємо участь усіх НОК і всіх команд НОК. Ми не тільки говоримо, а й робимо", - наводить слова Баха championat.com.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Токіо з 23 липня по 8 серпня, літні Паралімпійські ігри - з 24 серпня по 5 вересня.

Спочатку змагання мали пройти 2020 року, але через пандемію коронавірусної інфекції їх довелося перенести на ті самі дати 2021 року.