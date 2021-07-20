Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer

З 21 липня для того, щоб піти у музей, кінотеатр або на концерт, у Франції потрібно мати при собі “санітарний паспорт”. З 1 серпня цей документ вимагатимуть також у барах, ресторанах, торгових центрах, потягах і літаках. Відреагували на цю новину французи дуже по-різному: хтось побіг записуватися на вакцинацію, хтось вийшов на протест, а дехто вдався до вандалізму і почав знищувати центри, де роблять щеплення .

Фото: EPA/UPG Емманюель Макрон під час відвідин центру вакцинації проти COVID-19 у Парижі, 6 травня 2021 р.

Минулого тижня Емманюель Макрон звернувся до французів із закликом перетворити наступні місяці на “літо мобілізації на користь вакцинації”. Самим лише закликом французький президент не обмежився і оголосив низку заходів, які вже охрестили “заохочувально-каральними”.

Найбільше Макрон і його міністр охорони здоров’я пройшлися по французьких медиках – кожен медичний працівник, який до 15 вересня не щепиться проти коронавірусу, буде відсторонений від роботи та припинить отримувати зарплату.

Подібні вимоги стосуватимуться й усіх працівників громадських закладів – вони мають час до 30 серпня, аби отримати обидві дози (або одну вакцини “Джонсон”). Решту населення вакцинуватися ніхто не змушує, але на практиці жити, харчуватися, розважатися і пересуватися Францією після 1 серпня без санітарного паспорта буде неможливо.

Важливе уточнення – санітарний паспорт у Франції стосується всіх віком від 12 років і передбачає сертифікат про отримання повного циклу щеплень від COVID-19 або свіжий негативний ПЛР-тест. Тобто якщо хтось узагалі не захоче або не зможе щепитися, але в ресторан сходити буде кортіти – завжди є варіант здати тест. Однак через 48 годин і за нового бажання кудись піти або поїхати процедуру доведеться повторити. І якщо ще донедавна ПЛР-тести у Франції були абсолютно безкоштовними, з вересня за них братимуть 49 євро (крім випадків, коли тест через наявність симптомів виписав лікар). Дорогуватий похід у кіно або на виставку виходить.

Фото: EPA/UPG

Єврейські “жовті зірки” і підпалені центри вакцинації

У суботу 114 тисяч протестувальників вийшли на вулиці французьких міст, аби висловити своє обурення запровадженням санітарного паспорта. Деякі активісти прикололи собі на груди “жовту зірку” – символ, яким позначали євреїв у період Голокосту. “Євреїв теж не пускали у громадські місця, у крамниці”, – пояснив один з протестувальників. Це порівняння викликало хвилю шоку у країні, зокрема у членів єврейської спільноти. “Це неприпустиме порівняння, я страшенно обурений (...), я сам носив жовту зірку, і я знаю, що це таке”, – відреагував Жозеф Шварц, який на власному досвіді пережив масову депортацію євреїв із Франції у 1942 році. Інший представник єврейської спільноти наголосив, що “жовта зірка приводила вас до смерті, тоді як вакцина рятує життя”.

Окрім суперечливої символіки, деякі французи вдалися до ще більш непопулярних заходів – у містечку Ланс-ан-Веркор неподалік від Гренобля невідомі розмалювали стіни і залили водою центр вакцинації, який мав відкритися на вихідних на тлі збільшення запиту на щеплення поміж місцевих мешканців. Інший центр у регіоні Піренеїв підпалили у ніч із суботи на неділю, а ще в одному, розташованому в невеликому бургундському містечку, обірвали проводку, через що могли зіпсуватися дози Pfizer, які зберігалися в холодильних камерах. У всіх випадках було розпочато розслідування, а мери міст, де відбулися акти вандалізму, в один голос засудили вчинки зловмисників.

Фото: ledauphine.com Зіпсований центр вакцинації неподалік від Гренобля

Колективний захист чи особиста свобода?

Поміж тих, хто вийшов на вулиці на знак протесту, були й вакциновані французи. “Я вакцинований, але я проти тотального контролю з боку влади”, – зауважив один з протестувальників. Франція, в якій на кожному кроці потрібно показувати довідку, дійсно відрізняється від уявлень про “свободу, рівність і братерство”, на яких виховали далеко не одне покоління французів. Однак на тлі постійних мутацій вірусу, перевантажених лікарень і економічного занепаду, спровокованого вже трьома локдаунами, чи є у французів вибір?

“Ми не можемо свідомо відмовитися від зброї (проти коронавірусу), коли вона в нас є”, – наголосив Макрон, говорячи про вакцину. Французький президент попросив французів довіряти науці і робити все, щоб захистити себе, своє оточення і зробити власний внесок у колективний імунітет. Велика кількість французів його почули – лише за наступну добу після промови президента 1,25 мільйона французів записалися на вакцинацію на національній онлайновій платформі.

Фото: EPA/UPG Центр вакцинації в Безьє, Франція, 18 січня 2021 року.

Охочим вакцинуватися скаржитися нема на що – як місць у віртуальній черзі, так і доступних доз у Франції вистачає. До того ж усі чотири вакцини, які використовують у країні, визнані в ЄС, і запитань щодо можливих проблем на кордоні для подорожей навіть не виникає. Однак попри обіцянку Макрона “щепити всіх охочих французів до кінця літа”, на цей день “лише” 55% жителів Республіки отримали щонайменше одну дозу. Вакцинація впирається у своєрідну скляну стелю, пробити яку можна хіба що “заохочувально-каральними” заходами.

Тим часом штам "Дельта" не спить. Цифри заражень у Франції знову повзуть угору і сягають 12 тисяч на добу. Альтернатива для французів, на яку вже починає натякати влада, – четвертий локдаун з кінця літа, а можливо – і раніше. Тому ті, хто так активно бореться за свободу від вакцини, навряд чи можуть сподіватися на свободу й від карантину.