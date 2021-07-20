Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України

Утім хвилюють не маневри російських чиновників. Хвилює саме намагання РФ анексувати окупований Донбас і розширити його межі. Бентежить те, що українська влада так і не зрозуміла, що ОРДЛО, де всупереч Конституції України невдовзі відбудуться вибори до Держдуми РФ, стає політичним продовженням Росії. Проблема в тому, що Банкова не бачить у цьому небезпеки.

Міноборони РФ включило статтю російського президента про фактичне загарбання України до обов’язкової програми навчання солдатів та офіцерів. Спецслужби Росії організували черговий пропагандистський форум в окупованому Донецьку, де були озвучені наміри про приєднання захопленого Донбасу до Ростовської області та про бажання загарбати нові українські території. Фактично це ознаки того, що текст, написаний Путіним , хочуть втілити в життя.

Фото: dw.com

Стаття Путіна – це не про історичний диспут і не про «єдність» російського та українського народів, це фактичне оголошення нового етапу війни з Україною. Президент РФ напряму говорить про необхідність повернути нашу державу до кордонів зразка 1922 року – до моменту входження УРСР у склад Радянського Союзу. Іншими словами, Москва акцентує на розділенні українських територій і на окупації зі свого боку всього сходу та півдня України – від Харкова до Одеси.

Керівництво Міністерства оборони Росії вже включило статтю Путіна «Про історичну єдність росіян та українців» як одну з обов'язкових тем для занять з російськими військовослужбовцями під час військово-політичної підготовки.

Російським військовим завжди промивали мізки імперською маячнею. А тепер ще й розкажуть, що українці – це насправді росіяни, яких захопили і не випускають до своїх «старших братів». Що українців потрібно звільнити від поневолення Заходу та «хунти».

Але якщо українська армія здатна захистити державу від нового вторгнення, вона, однак, не може оборонити Україну від повноцінної анексії Росією окупованої частини Донбасу. Це повинно робити політичне керівництво держави.

Наприкінці минулого тижня в захопленому Донецьку відбувся черговий пропагандистський форум «Росія – Донбас: єдність пріоритетів». На ньому були VIP-агітатори – депутати від партії Путіна «Єдина Росія».

Фото: cкриншот трансляції Денис Пушилін виступає на форумі «Росія – Донбас: єдність пріоритетів»

До прикладу, козачий отаман, депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький зазначив, що приєднання Донбасу до Ростовської області є історичним процесом, якого вже неможливо уникнути. Ватажок терористичного угруповання «ДНР» Пушилін наголосив на готовності розширити межі так званої Новоросії.

Питання навіть не в тому, що це виконання прямих вказівок російських спецслужб, які кинулися виконувати програмну статтю Путіна. Питання в іншому – а чи зрозуміє нарешті Банкова, що вибори, які планує провести Кремль безпосередньо на Донбасі, – це акт анексії вже на юридичному рівні?

Нині Росія на окупованих територіях роздає не лише паспорти: вона там облаштовує виборчі дільниці, записує всіх до партії «Єдина Росія», організовує передвиборну кампанію. Усе це суперечить українській Конституції. І Київ вже давно має заявити про це. На жаль, президент Зеленський відповів нещодавно LB.ua, що його не турбує, де голосуватимуть жителі захоплених територій із російською посвідкою – в Ростові чи в окупованому Донецьку.

Насправді це має сильно турбувати Київ, враховуючи, що Донбас стає не просто територіальним хвостом Росії, він стає її політичним продовженням, частиною тих процесів, які впливають на політику Кремля. І річ тут не лише у виборах до Держдуми. Російське керівництво вважає, що саме з Донбасу має початися відновлення імперії, що саме він повинен стати аналогом української незалежності. Так, як Донецько-Криворізька радянська республіка мала стати альтернативою УНР. І про це, до речі, Путін прямо сказав у своїй статті про «єдність» двох народів.

Узагалі це стиль російського президента: задовго до нападу попередити супротивника, деморалізувати його, а потім ударити.

Фото: dan-news.info Мешканці ДНР отримують паспорти РФ у селі Покровське Ростовської області, Росія

Очевидно, що нелегальна паспортизація – це інструмент, який дозволить надалі провокувати ситуацію на лінії розмежування. Росіяни робитимуть усе можливе, щоб повторити осетинський сценарій – сказати, що Україна сама напала. Саме тому Москва постійно надсилає через український інформаційний простір один і той самий сигнал: не смійте повторити азербайджанський сценарій і напасти на ОРДЛО.

Вибори до Держдуми РФ відбуватимуться у вересні цього року – через три тижні після святкування 30-ліття Незалежності України. Гарний час для проведення провокацій.

Головне ж у цій ситуації нарешті зрозуміти: Путін не бажає відтворення СРСР, про що він уже прямо заявив, він хоче відродити Російську імперію. Саме тому він називає територію України Малоросією, а українську мову – говором. От чому дуже дивно чути про постійний, незгаслий намір Банкової зустрітися з російським президентом.

З тими, хто хоче вашого знищення, не зустрічаються – їм готуються дати відсіч.