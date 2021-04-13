Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Зеленський офіційно ініціював переговори з Путіним (оновлено)
Тупицького виселили з будинку у Конча-Заспі за борги з комуналки
Тупицького виселили з будинку у Конча-Заспі за борги з комуналки
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
На Україну насувається південний циклон, який несе похолодання
На Україну насувається південний циклон, який несе похолодання
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
Лавров "застеріг" Туреччину від продажу Україні ударних дронів
У Раді закрили їдальню
У Раді закрили їдальню
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
ГоловнаСвіт

Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО

Россия концентрирует войска по всему периметру границы с Украиной. В ОРДЛО по указке из Кремля просят Путина ввести войска и присоединить к себе для начала оккупированную часть Донбасса. В Москве запускают слухи о возможном использовании военных РФ на территории Украины – так, как это было в марте 2014 года. Тем временем для Киева остаётся неразрешённой задача – будущего Минских договоренностей. Здесь нужен пошаговый план относительно того, как правильно избежать издержек в том случае, если Россия всё же де-юре пойдёт на аннексию оккупированной территории Украины.

Владимир Путин во время стратегических военных учений на полигоне Донгуз под Оренбургом, Россия, 20 сентября 2019 .
Фото: EPA/UPG
Владимир Путин во время стратегических военных учений на полигоне Донгуз под Оренбургом, Россия, 20 сентября 2019 .

Ныне только от Путина зависит: пойдёт ли Россия на легализацию оккупации украинского Донбасса или нет, захочет ли она захватывать дополнительные территории Украины или же не захочет. Мы видим, как изо дня в день Москва всё больше нагнетает обстановку, шантажирует Киев. Нам уже напрямую показывают: сценарий по присоединению оккупированных ранее территорий Донецкой и Луганской областей находится на столе у президента РФ. Говорят, что Путин может ввести войска.

Параллельно с этим США и Европа предпринимают ответные действия: Госсекретарь и министр обороны Соединённых Штатов едут в Брюссель для обсуждения с союзниками по НАТО эскалации на украинско-российском направлении. Параллельно Вашингтон ведёт переговоры с ключевыми партнёрами Украины относительно дальнейшего российского сдерживания. Мы видим заявления и европейских, и американских коллег об усилении санкций против РФ, если та не уберёт свои войска от украинской границы или если предпримет попытку захвата украинских территорий.

Всё это – игра на повышение ставок. И сейчас Кремль просчитывает возможные последствия. Пока неясно, что перевесит: желание ещё больше дестабилизировать Украину, увеличить свои политические рейтинги или же реальная угроза новых санкций, возможные проблемы для экономических проектов РФ в Европе.

Однако здесь речь идёт о противостоянии по линии Россия – Запад, где первая хочет принудить вести с ней переговоры, а второй – избежать новой войны в Европе. В то же время Украине необходимо задуматься над тем, что будет, если РФ предпримет сценарий по поглощению ранее оккупированных территорий. И главный вопрос звучит так: что будет с «Минском»?

Фото: EPA/UPG

Минские договорённости, по сути, невыгодны Украине. Они заведомо проигрышны для нас: причина – неверный порядок выполнения политических пунктов и пунктов, связанных с вопросами безопасности. Москве «Минск» нужен для постоянной дестабилизации Украины. Посредством этого документа Кремль тормозит европейский и трансатлантический курс, выписанный в Конституции нашей страны.

Тем не менее стоит также указать: Кремль воспринимал «Минск» в качестве временного инструмента для принуждения Киева. Ключевое же для российского руководства – заполучить контроль над всей Украиной. Возврат её в систему союзных государств. Для этих целей создавался, кстати, СНГ, отмечающий в этом году, как и Украина, своё 30-летие.

Киев стал выходить за пределы Минских договорённостей. Он начал говорить о важности «нормандского формата», который России вообще не нужен. И, как недавно обозначил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, это в каком-то смысле поясняет эскалацию по всей линии украинско-российской границы.

По-хорошему, Украине нужно было бы разработать план на случай присоединения Россией Донбасса или захвата дополнительных территорий. Тем более что он в любом случае пригодится – сейчас или позже. Ведь в Кремле дали чётко понять, что это – один из вполне себе рабочих сценариев. Да и конституционную базу под это Москва уже подверстала.

Российское руководство будет делать всё возможное, чтобы Украина первой заявила о выходе из «Минска». Она даже может пойти на поэтапную юридическую аннексию – по примеру захвата Южной Осетии в 2008 году. Это особого значения не имеет, учитывая конечную цель Кремля. Однако в случае пошаговой легализации Минские договорённости будут действовать, невзирая на то, что документ станет фикцией.

Российские танки едут по улице Цхинвали , Северная Оссетия, 20 августа 2008.
Фото: EPA/UPG
Российские танки едут по улице Цхинвали , Северная Оссетия, 20 августа 2008.

Впрочем, создание и публичное оглашение о существовании плана по выходу из «Минска» для Украины ныне, да и при наихудшем сценарии, сыграет на руку Москве. Последняя воспользуется этим и скажет, что это именно украинская сторона отказалась выполнять Минские договорённости. А это уже чревато уменьшением международной поддержки Украины со стороны наших отдельных союзников.

Проблема заключается также в том, что под «Минск» подвязаны международные секторальные санкции против РФ, которые приняты в рамках отдельно взятых законов и подзаконных актов на территории США, Канады, Великобритании, стран Европейского Союза.

Если Россия в одностороннем порядке не выйдет из «Минска», Украина тоже этого сделать не сможет без того, чтобы сохранить предыдущие ограничения в полном объёме, добавив к ним дополнительные штрафные меры. В противном случае РФ избавится от санкций, а далеко не все страны ЕС захотят возвращать предыдущие секторальные ограничители, а уж тем более усиливать их.

Следовательно, здесь нужно подумать о двух моментах. Первый – как выйти из «Минска», если Россия легализует оккупацию. Второй – как сохранить санкции, которые были внедрены посредством Минских договорённостей.

В случае присоединения Донбасса – в том или ином виде – и нежелания России выходить из «Минска» Украина должна будет обратиться к Парижу и к Берлину с тем, чтобы те заявили о провале Минских договорённостей, о том, что их невозможно выполнить. Только страны, создавшие переговорный формат, должны сказать о том, что они выходят из этого процесса по причине агрессивных действий РФ. Потом «Минск» сможет покинуть и Украина.

Фото: president.gov.ua

Параллельно с этим Киев должен провести ряд консультаций со своими иностранными союзниками с тем, чтобы те были готовы на законодательном уровне подвязать «Минские» санкции к факту выхода России из договорённостей, а также усилить штрафные меры в том случае, если это произойдёт.

Также есть замечательная идея заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы относительно создания и поддержания нашими ключевыми союзниками международного документа по примеру «Декларации Уэллса» (сформирован Госдепартаментом США для того, чтобы не признавать оккупацию стран Балтии Советским Союзом до момента их полной деоккупации – LB.ua). Однако такого рода документ должен быть подписан партнёрами Украины и не распространяться сугубо на Крым. Его действие должно касаться и захваченных территорий Донбасса в том случае, если Россия пойдёт на продолжение эскалации в регионе.

Всё это должно быть в качестве дополнительного инструментария у украинской стороны. И не только это. А Россия об этом должна знать. Мы не агитируем за создание какого-то отдельного пошагового плана на случай продолжения экспансии со стороны РФ. А просто акцентируем: Москва должна знать, что Киев и его союзники в состоянии применить дополнительные механизмы по сдерживанию агрессии. И эти механизмы надо проработать, независимо от того, применит Кремль сейчас сценарий по присоединению Донбасса или нет.

Фото: dyvys.info

Александр ДемченкоАлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також