Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО

Россия концентрирует войска по всему периметру границы с Украиной . В ОРДЛО по указке из Кремля просят Путина ввести войска и присоединить к себе для начала оккупированную часть Донбасса. В Москве запускают слухи о возможном использовании военных РФ на территории Украины – так, как это было в марте 2014 года. Тем временем для Киева остаётся неразрешённой задача – будущего Минских договоренностей. Здесь нужен пошаговый план относительно того, как правильно избежать издержек в том случае, если Россия всё же де-юре пойдёт на аннексию оккупированной территории Украины.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин во время стратегических военных учений на полигоне Донгуз под Оренбургом, Россия, 20 сентября 2019 .

Ныне только от Путина зависит: пойдёт ли Россия на легализацию оккупации украинского Донбасса или нет, захочет ли она захватывать дополнительные территории Украины или же не захочет. Мы видим, как изо дня в день Москва всё больше нагнетает обстановку, шантажирует Киев. Нам уже напрямую показывают: сценарий по присоединению оккупированных ранее территорий Донецкой и Луганской областей находится на столе у президента РФ. Говорят, что Путин может ввести войска.

Параллельно с этим США и Европа предпринимают ответные действия: Госсекретарь и министр обороны Соединённых Штатов едут в Брюссель для обсуждения с союзниками по НАТО эскалации на украинско-российском направлении. Параллельно Вашингтон ведёт переговоры с ключевыми партнёрами Украины относительно дальнейшего российского сдерживания. Мы видим заявления и европейских, и американских коллег об усилении санкций против РФ, если та не уберёт свои войска от украинской границы или если предпримет попытку захвата украинских территорий.

Всё это – игра на повышение ставок. И сейчас Кремль просчитывает возможные последствия. Пока неясно, что перевесит: желание ещё больше дестабилизировать Украину, увеличить свои политические рейтинги или же реальная угроза новых санкций, возможные проблемы для экономических проектов РФ в Европе.

Однако здесь речь идёт о противостоянии по линии Россия – Запад, где первая хочет принудить вести с ней переговоры, а второй – избежать новой войны в Европе. В то же время Украине необходимо задуматься над тем, что будет, если РФ предпримет сценарий по поглощению ранее оккупированных территорий. И главный вопрос звучит так: что будет с «Минском»?

Фото: EPA/UPG

Минские договорённости, по сути, невыгодны Украине. Они заведомо проигрышны для нас: причина – неверный порядок выполнения политических пунктов и пунктов, связанных с вопросами безопасности. Москве «Минск» нужен для постоянной дестабилизации Украины. Посредством этого документа Кремль тормозит европейский и трансатлантический курс, выписанный в Конституции нашей страны.

Тем не менее стоит также указать: Кремль воспринимал «Минск» в качестве временного инструмента для принуждения Киева. Ключевое же для российского руководства – заполучить контроль над всей Украиной. Возврат её в систему союзных государств. Для этих целей создавался, кстати, СНГ, отмечающий в этом году, как и Украина, своё 30-летие.

Киев стал выходить за пределы Минских договорённостей. Он начал говорить о важности «нормандского формата», который России вообще не нужен. И, как недавно обозначил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, это в каком-то смысле поясняет эскалацию по всей линии украинско-российской границы.

По-хорошему, Украине нужно было бы разработать план на случай присоединения Россией Донбасса или захвата дополнительных территорий. Тем более что он в любом случае пригодится – сейчас или позже. Ведь в Кремле дали чётко понять, что это – один из вполне себе рабочих сценариев. Да и конституционную базу под это Москва уже подверстала.

Российское руководство будет делать всё возможное, чтобы Украина первой заявила о выходе из «Минска». Она даже может пойти на поэтапную юридическую аннексию – по примеру захвата Южной Осетии в 2008 году. Это особого значения не имеет, учитывая конечную цель Кремля. Однако в случае пошаговой легализации Минские договорённости будут действовать, невзирая на то, что документ станет фикцией.

Фото: EPA/UPG Российские танки едут по улице Цхинвали , Северная Оссетия, 20 августа 2008.

Впрочем, создание и публичное оглашение о существовании плана по выходу из «Минска» для Украины ныне, да и при наихудшем сценарии, сыграет на руку Москве. Последняя воспользуется этим и скажет, что это именно украинская сторона отказалась выполнять Минские договорённости. А это уже чревато уменьшением международной поддержки Украины со стороны наших отдельных союзников.

Проблема заключается также в том, что под «Минск» подвязаны международные секторальные санкции против РФ, которые приняты в рамках отдельно взятых законов и подзаконных актов на территории США, Канады, Великобритании, стран Европейского Союза.

Если Россия в одностороннем порядке не выйдет из «Минска», Украина тоже этого сделать не сможет без того, чтобы сохранить предыдущие ограничения в полном объёме, добавив к ним дополнительные штрафные меры. В противном случае РФ избавится от санкций, а далеко не все страны ЕС захотят возвращать предыдущие секторальные ограничители, а уж тем более усиливать их.

Следовательно, здесь нужно подумать о двух моментах. Первый – как выйти из «Минска», если Россия легализует оккупацию. Второй – как сохранить санкции, которые были внедрены посредством Минских договорённостей.

В случае присоединения Донбасса – в том или ином виде – и нежелания России выходить из «Минска» Украина должна будет обратиться к Парижу и к Берлину с тем, чтобы те заявили о провале Минских договорённостей, о том, что их невозможно выполнить. Только страны, создавшие переговорный формат, должны сказать о том, что они выходят из этого процесса по причине агрессивных действий РФ. Потом «Минск» сможет покинуть и Украина.

Фото: president.gov.ua

Параллельно с этим Киев должен провести ряд консультаций со своими иностранными союзниками с тем, чтобы те были готовы на законодательном уровне подвязать «Минские» санкции к факту выхода России из договорённостей, а также усилить штрафные меры в том случае, если это произойдёт.

Также есть замечательная идея заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы относительно создания и поддержания нашими ключевыми союзниками международного документа по примеру «Декларации Уэллса» (сформирован Госдепартаментом США для того, чтобы не признавать оккупацию стран Балтии Советским Союзом до момента их полной деоккупации – LB.ua). Однако такого рода документ должен быть подписан партнёрами Украины и не распространяться сугубо на Крым. Его действие должно касаться и захваченных территорий Донбасса в том случае, если Россия пойдёт на продолжение эскалации в регионе.

Всё это должно быть в качестве дополнительного инструментария у украинской стороны. И не только это. А Россия об этом должна знать. Мы не агитируем за создание какого-то отдельного пошагового плана на случай продолжения экспансии со стороны РФ. А просто акцентируем: Москва должна знать, что Киев и его союзники в состоянии применить дополнительные механизмы по сдерживанию агрессии. И эти механизмы надо проработать, независимо от того, применит Кремль сейчас сценарий по присоединению Донбасса или нет.