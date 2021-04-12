Країни G7 закликали Росію припинити провокації на кордоні з Україною

G7 і ЄС "дуже стурбовані масштабним посиленням російських сил" поблизу кордонів з Україною і в Криму.

Глави МЗС країн "Великої сімки" (G7), а також Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель в понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Ці масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, являють собою загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість, відповідно до міжнародних зобов'язань", - йдеться в заяві G7, опублікованій головуючою в цій групі Великобританією.

Згідно з текстом документа, G7 і ЄС "дуже стурбовані масштабним посиленням російських сил" поблизу кордонів з Україною і в Криму.

Країни "групи семи" також заявили, що висловлюють підтримку "підходу України, заснованому на стриманості".

Нагадаємо, З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.

Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 12 квітня зазначила, що у Вашингтоні відстежують ситуацію зі скупченням російських військ на українському кордоні, і “спостерігали за цим протягом вихідних”.