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Іран офіційно звинуватив Ізраїль в аварії на ядерному об’єкті

На думку глави зовнішньополітичного відомства Ірану, дії Ізраїлю направлені на зрив переговорів з ядерної угоди.

Іран офіційно звинуватив Ізраїль в аварії на ядерному об’єкті
Мохаммад Джавад Зариф
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про причетність Ізраїлю до аварії на ядерному об'єкті в Натанзі.

На думку глави зовнішньополітичного відомства Ірану, дії Ізраїлю направлені на зрив переговорів з ядерної угоди, передає Reuters.

"Сіоністи хочуть помститися за наш прогрес в знятті санкцій... вони відкрито заявили, що не допустять цього. Але ми помстимося сіоністам", - цитує агентство заяву Заріфа.

Іран і світові держави минулого тижня провели, за твердженнями Тегерана, конструктивні переговори, спрямовані на відновлення ядерної угоди 2015 року.

Представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що інцидент у Натанзі розцінюється як "акт проти людства". За його словами, внаслідок аварії на об'єкті не зафіксовано викиду радіації. Жертв і постраждалих також немає.

Багато ізраїльських ЗМІ цитують неназвані джерела розвідки, які стверджують, що шпигунська служба "Моссад" здійснила успішну диверсійну операцію на об’єкті в Натанзі, через що там на місяці можуть припинити збагачування урану.

Місце збагачення урану в Натанзі, значна частина якого розташована під землею, є одним з кількох іранських об'єктів, що контролюються інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомляли, 10 квітня Тегеран запустив нові “просунуті” центрифуги, які можуть швидше збагачувати уран. Уже вночі 11 квітня Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі. Це вже другий інцидент на ядерному об’єкті в Натанзі. Влітку минулого року там спалахнула пожежа, яку уряд вважає спробою саботувати ядерну програму Ірану.

Нагадаємо, у січні Іран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про плани збагатити уран до 20% на своєму заводі у Фордо, перевищивши ліміт встановлений у міжнародній ядерній угоді 2015 року.

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