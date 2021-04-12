У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
У Нідерландах опублікували записи розмов обвинувачених у справі MH17
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
20 интересных фактов из жизни принца Филиппа
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі, де збагачують уран (оновлено)
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
​Жінка з фейку про "розіп'ятого хлопчика" досі наполягає на правдивості цієї історії
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Ердоган відмовився визнавати "приєднання" Криму до Росії
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Двоє людей поранено внаслідок стрілянини у Києві
Двоє людей поранено внаслідок стрілянини у Києві
ГоловнаСвіт

Нова статуя Христа в бразильському Енкантадо буде вищою, ніж у Ріо-де-Жанейро

Висота статуї Христа-Покровителя разом з п’єдесталом на півдні країни сягатиме 43 м, розмах рук - 36 м.

Фото: twitter.com/PrisonPlanet

Нова статуя Христа, що будується в бразильському місті Енкантада, буде вищою за відому статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, повідомляє BBC.

Висота статуї Христа-Покровителя разом з п’єдесталом на півдні країни сягатиме 43 м, розмах рук - 36 м. Усередині для туристів передбачено ліфт, який може доставити всіх охочих на оглядовий майданчик на висоту 40 метрів.

Робота над проєктом розпочалася 2019 року, а минулого тижня статуї прикріпили руки і голову.

Ідея належить меру міста Адроальдо Конзатті, який помер у березні від COVID-19.

Очікується, що проєкт буде завершений у цьому році. Його орієнтовна вартість 350 000 доларів США.

Будівельними роботами керує Асоціація друзів Христа разом із сином колишнього мера Гілсоном Конзатті. Проект фінансується за рахунок пожертвувань приватних осіб і компаній.

Якщо статую добудують, то вона буде вищою від знаменитої статуї Христа-Спасителя в Ріо-Де-Жанейро і третьою за висотою статуєю Христа у світі. Вище від монумента в Енкантада будуть тільки статуї Христа в Сулавесі, Індонезія (52,55 м з п'єдесталом) і в Свебодзіне, Польща (52,5 м з курганом).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також