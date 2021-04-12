Фото: twitter.com/PrisonPlanet

Нова статуя Христа, що будується в бразильському місті Енкантада, буде вищою за відому статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, повідомляє BBC.

Висота статуї Христа-Покровителя разом з п’єдесталом на півдні країни сягатиме 43 м, розмах рук - 36 м. Усередині для туристів передбачено ліфт, який може доставити всіх охочих на оглядовий майданчик на висоту 40 метрів.

Робота над проєктом розпочалася 2019 року, а минулого тижня статуї прикріпили руки і голову.

Ідея належить меру міста Адроальдо Конзатті, який помер у березні від COVID-19.

Очікується, що проєкт буде завершений у цьому році. Його орієнтовна вартість 350 000 доларів США.

Будівельними роботами керує Асоціація друзів Христа разом із сином колишнього мера Гілсоном Конзатті. Проект фінансується за рахунок пожертвувань приватних осіб і компаній.

Якщо статую добудують, то вона буде вищою від знаменитої статуї Христа-Спасителя в Ріо-Де-Жанейро і третьою за висотою статуєю Христа у світі. Вище від монумента в Енкантада будуть тільки статуї Христа в Сулавесі, Індонезія (52,55 м з п'єдесталом) і в Свебодзіне, Польща (52,5 м з курганом).