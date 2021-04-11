Обидва лідери ХДС/ХСС заявили про готовність змінити Меркель на виборах восени

ХДС є "старшим" учасником блоку, але його лідер має нижчий рейтинг, ніж представник ХСС.

Прем'єр-міністри двох найбільших земель Німеччини Армін Лашет і Маркус Зедер вперше заявили про готовність очолити передвиборчий список німецьких консерваторів на вересневих виборах у Бундестаг.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет очолює партію Християнсько-демократичний союз з 16 січня. Його суперник Маркус Зьодер є прем'єр-міністром Баварії і лідером партії Християнсько-соціальний союз.

За словами Лашета, "ми встановили, що обоє підходимо і обоє готові".

Зьодер у свою чергу сказав, що погодиться з будь-яким рішенням ХДС, який є більшим учасником блоку.

Традиційно єдиним кандидатом від політичного блоку консерваторів висувається представник ХДС, але Лашет має набагато нижчий особистий рейтинг серед виборців, ніж Зьодер.

Коли саме ХДС/ХСС прийме рішення про те, хто стане кандидатом у канцлери, поки невідомо.

Нагадаємо, що вибори у Німеччині призначено на 26 вересня.

Ангела Меркель, яка очолює уряд Німеччини з 2005 року, не буде балотуватися на новий термін.