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21 гірник опинився під землею внаслідок затоплення шахти у Китаї, 8 вже підняли

За іншою версією, всі шахтарі ще у пастці.

21 гірник опинився під землею після затоплення вугільної шахти у північно-західному китайському регіоні Сіньцзян.

Про це пише xinhuanet.com.

Ділянка шахти, заповнена водою, призвела до відключення електроенергії після 18:00 у суботу, 10 квітня, коли 29 шахтарів ремонтували шахту у повіті Хутубі.

Вісьмох шахтарів підняли.

Воднчас, як пише reuters.com з посиланням на Державне видання Global Times, знайдено 12 шахтарів, які залишаються в пастці, і, як очікується, будуть врятовані.

“12-ть знаходяться на платформі приблизно на 1,2 км під землею, і компонування шахти є складним, що ускладнює зусилля рятувальників”, – йдеться у повідомленні.

Аварійні працівники встановили на цьому місці кілька водяних насосів.

Місцезнаходження ще 9 осіб також визначено, але їхній стан невідомий.

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