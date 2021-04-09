​США внесли в "чорний список" сім технологічних компаній з Китаю

Ці підприємства начебто створюють суперкомп'ютери для армії.

Сполучені Штати Америки внесли у "чорний список" сім технологічних компаній з Китаю.

Про ведення санкцій повідомляється на сайті Міністерства торгівлі США.

Обмеження вводяться у зв'язку з тим, що ці підприємства начебто співпрацюють з китайськими збройними силами.

У список потрапили Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, Національні суперкомп'ютерні центр в Цзинані, Шеньчжені, Усі і Чженчжоу.

Міністерство торгівлі заявило, що вони беруть участь в створенні комп'ютерів, які використовуються китайськими військовими.

Китай відреагував на санкції, повідомивши, що готує заходи у відповідь.

В міністерстві закордонних справ Китаю вважають, що американські санкції пов'язані з прагненням США забезпечити собі монополію на міжнародному ринку високих технологій.