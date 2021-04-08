У Туреччині заявили, що за інцидент відповідальна сторона ЄС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з двома керівниками Європейського Союзу, але під час зустрічі стався незручний момент, коли голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не знайшлося місця.

Про це повідомляє Washington Post.

На відео лідерів з зали засідань в Анкарі видно, як Ердоган і голова Європейської ради Шарль Мішель влаштовуються на стільцях, тоді як дер Ляєн не розуміє, де повинна сидіти.

Врешті-решт їй запропонували бежевий диван - навпроти міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який займає нижчий статус за типовим дипломатичним протоколом.

У Туреччині заявили, що за інцидент відповідальна сторона ЄС, пише Daily Sabah. Джерела турецького видання стверджують, що такий порядок розсадки був запропонований європейською стороною до зустрічі.

За їх словами, Туреччина ввічливо зустріла обох чиновників ЄС та дотримувалась міжнародного протоколу.

"Є несправедливі звинувачення щодо Туреччини. Туреччина є глибоко грунтовною державою і приймає гостей не вперше. Протокол, що застосовується на зустрічах у Туреччині, є міжнародним протоколом і здійснювався в рамках всесвітньо відомої турецької гостинності ", - заявив міністр закордонних справ Чавушоглу .