За програмою COVAX вакцини від ковіду отримали 102 країни, - Reuters

У межах програми забезпечення доступності вакцин проти ковіду COVAX майже 38,4 мільйона доз вакцин проти COVID-19 надійшло до 102 країн на шести континентах через шість тижнів після початку поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що програма надає допомогу країнам з низьким рівнем доходу, дозволяючи їм в першу чергу робити щеплення медичним працівникам і людям з групи ризику, навіть якщо їхнім урядам не вдалося отримати вакцину від виробників.

Карибський острів Сент-Люсія став сотою країною, яка отримала вакцини через COVAX. Ще один недавній реципієнт - Іран, який також бореться з рекордним рівнем зараження.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус назвав "пародією" те, що в деяких країнах все ще не вистачає вакцин, щоб розпочати щеплення медичних працівників та найбільш вразливих шарів населення.

Нагадаємо, у грудні минулого року COVAX офіційно схвалив запит України на вакцину від коронавірусу. Однак наша країна поки що не отримала вакцину. Очікується, що до кінця травня Україна отримає партію вакцин Pfizer і AstraZeneca. Загалом за цим механізмом Україні виділять 1,7 млн доз.

Першою у світі країною, яка отримала вакцину проти ковіду в рамках програми, стала Гана в лютому цього року.