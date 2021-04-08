Получить ПДЧ в НАТО, не наломав дров

Бряцанье оружием со стороны России в Альянсе восприняли серьезно. И уже во вторник, 6 апреля, по инициативе генсека Йенса Столтенберга состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского государства проинформировал своего собеседника, что «НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе. План действий по достижению членства (ПДЧ) станет настоящим сигналом для России». То есть, дайте ПДЧ – закончится война. Это, мягко говоря, не совсем верный сигнал.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе закрыта – уже как год нет доступа не только для журналистов, но и для большинства сотрудников организации по причине локдауна, введенного правительством Бельгии. Однако, невзирая на введенные ограничительные меры, обмен информацией между Киевом и союзниками на всех уровнях идет постоянно. Из-за угрозы эскалации украино-российского конфликта послы стран-членов НАТО собрались 1 апреля на экстренное заседание.

Фото: facebook/NATO

Логика действий Киева понятна – перед лицом реальной угрозы со стороны Москвы оставаться один на один с агрессором опасно. Не понятен только стиль этих действий. Данное заявление ничем не отличается от шантажа, который выглядит не только не дипломатично, но и не уважительно по отношению к союзникам, нелепо в свете того, что положить конец этой войне может только Москва, а отнюдь не НАТО.

Да, у Киева в Альянсе есть сторонники – те же балтийцы, которые открыто говорят о необходимости предоставить ПДЧ Украине. «Я убежден, что НАТО могла бы повторить свое предложение по предоставлению Плана действий по членству Украине, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из Балтийских государств», – заявил 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Но есть и традиционные противники – Германия и Франция.

В этот же день, 7 апреля, представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что вопрос Украины в настоящее время в повестке дня не стоит. «Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», – сказала Деммер.

Фото: Imago/Jens Jeske Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер

За спиной Киева также стоит и Вашингтон, но этого мало. «Мы (США) усиленно поддерживаем Украину (в ее евроатлантических устремлениях), взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее, но решение на этот счет (предоставление ПДЧ) принимает НАТО», – напомнила 6 апреля представитель Белого дома Джейн Псаки. На простом языке – решение предоставить ПДЧ Украине должны принять все члены Альянса.

Да, ПДЧ Киеву нужен, только говорить об этом надо в другой форме, а не в форме шантажа, вопрошая «почему Украина еще не в НАТО?». Такая риторика – либо свидетельство непрофессионализма, либо целенаправленное вредительство в сфере евроатлантической интеграции. И не важно, что действительно является первопричиной таких заявлений, факт заключается в том, что именно такая постановка вопроса – либо членство в Альянсе, либо война будет продолжаться – говорит только о непонимании методов достижения цели в сфере международных отношений, на пути приобретения членства в альянсе.

Проявить уважение к Альянсу – это также хотя бы знать о том, что НАТО делает. Непозволительно профильному вице-премьеру, Ольге Стефанишиной, утверждать, что НАТО работает над новой десятилетней стратегией, вводя в заблуждение всю страну. Потому что это не так. Такая работа по состоянию на сегодня не ведется.

На декабрьском саммите в Лондоне в 2019 году генсеку НАТО было поручено провести так называемый «reflection process», то, что сам Столтенберг называет проект «НАТО-2030», который направлен на то, чтобы переосмыслить роль альянса с целью укрепления организации в политическом и военном плане. При этом он уверен в необходимости разработки новой стратегии альянса и надеется, что соответствующее поручение будет дано на предстоящем саммите в Брюсселе, что в основу этой стратегии будут положены уже наработанные рекомендации как так называемой группы мудрецов, так и представителей различных сообществ.

Фото: nato.int

Другой пример некомпетентности: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Твиттер анонсирует начало работы сайта НАТО на украинском языке, хотя эта версия существует более двадцати лет. Опять –же вопрос: кто все это пишет, дискредитируя украинское руководство?

Еще другой: глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия всю вину за то, что Украина еще не стала членом альянса, возложил на отсутствие политической воли у лидеров организации, а не на то, что страна еще не соответствует стандартам НАТО. Причём не только в военной, но и в гражданской сферах, где верховенство права и права человека возведены и реализовываются на должном уровне.

Кроме этого, в Киеве отсутствует понимание того, что почти двухгодичное – с мая 2019 года – отсутствие главы миссии Украины при НАТО и почти годовое – с мая 2020 – военного представителя, демонстрирует, как минимум, неуважение, максимум – скрытый сигнал настоящего отношения к альянсу в украинской столице. Такую ситуацию союзники описывают одним словом –«weird» (с англ. – странной). У страны, которая хочет и ПДЧ, и членство, и принятия участия в предстоящем саммите НАТО (об этом чуть позже) до сих пор в штаб-квартире организации нет голоса.

Отсутствие украинского посла в штаб-квартире НАТО – это неимение повседневной коммуникации на уровне не только руководства альянса, но и послов стран-членов организации. Именно они составляют рабочий организм альянса – Североатлантический совет, который принимает все решения. Провисает и фактор публичной дипломатии – в альянсе нужно вести разъяснительную работу в отношении того, что именно происходит в государстве – партнере, коим является Украина.

Скоро состоится саммит, дата которого еще не названа. Циркулирует информация, что время будет привязано, что совершенно логично, к визиту президента США Джо Байдена в Великобританию на саммит G-7, который пройдет 11-13 июня. Для президента Зеленского это будет первая возможность физически пожать руку американскому коллеге и установить личный контакт. Поэтому совершенно очевидно, что Киев будет искать все возможности в любом формате такую встречу провести.

Фото: EPA/UPG

О заседании Комиссии Украина-НАТО в рамках самого саммита даже не стоит и говорить по причине позиции Венгрии, которая продолжает блокировать такие заседания выше уровня посла (речь идет об уровне министров обороны и иностранных дел и президента).

Можно вспомнить, что для участия бывшего на то время президента Петра Порошенко в Брюссельском саммите, который прошел в июле 2018 года, натовцы пошли на создание нового формата «29+2» (НАТО плюс Грузия и Украина). Теперь же Украина вместе с Грузией и Боснией и Герцеговиной на сайте НАТО указаны, как страны-аспиранты. Вариант проведения такой встречи был бы вполне оправдан, если на это пойдут союзники.

Создать условия и рамки, при которых участие Украины в будущем саммите НАТО было бы возможным, будет достаточно сложно. Получить же ПДЧ – пока миссия невыполнима.