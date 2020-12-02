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Експертна доповідь щодо майбутнього НАТО радить посилити співпрацю з Україною - ЗМІ

У доповіді міститься рекомендація НАТО активізувати свою політику "відкритих дверей".

Експертна доповідь щодо майбутнього НАТО радить посилити співпрацю з Україною - ЗМІ
Здание парламента Черногории и флаги страны и НАТО
Фото: EPA/UPG

Доповідь спеціальної експертної групи про майбутнє Альянсу до 2030 року закликає НАТО до розширення і зміцнення партнерських відносин з Україною і Грузією.

Про це пише "Європейська правда".

У доповіді, оприлюдненій 1 грудня, також міститься рекомендація НАТО активізувати свою політику "відкритих дверей".

Спираючись на цей документ та обговорення міністрів закордонних справ, яке триває цими днями в Брюсселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030. 

"НАТО має окреслити глобальний план для більш ефективного використання своїх партнерських відносин для просування стратегічних інтересів НАТО... Необхідно підтримувати й активізувати політику відкритих дверей НАТО", - йдеться у доповіді.

Експерти наголошують, що у цьому контексті Альянсу слід розширювати і зміцнювати партнерство з Україною і Грузією.

"НАТО має прагнути до розширення і зміцнення партнерських відносин з Україною і Грузією як уразливими демократіями, які прагнуть до членства і перебувають під постійним зовнішнім і внутрішнім тиском з боку Росії", - сказано у доповіді. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що НАТО має посилити свою присутність у Чорному морі у відповідь на збільшення російської присутності в регіоні.

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