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Російські війська у Придністров'ї порушують територіальну цілісність Молдови - Столтенберг

Це є одним з прикладів того, як Росія дуже часто не дотримується міжнародного права.

Російські війська у Придністров'ї порушують територіальну цілісність Молдови - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Присутність російських військових у Придністров'ї є порушенням територіальної цілісності Молдови.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Росія незаконно анексує Крим, як продовжує дестабілізувати східну Україну, як російські війська перебувають в деяких частинах Грузії, Молдови та Придністров'я. Це порушення територіальної цілісності Молдови, і це є ще одним прикладом того, як Росія дуже часто не дотримується міжнародного права", - сказав Столтенберг за підсумками першого дня наради онлайн міністрів закордонних справ НАТО.

Він додав, що НАТО високо цінує співпрацю з Молдовою, яка є партнером Північноатлантичного альянсу.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має посилити свою присутність у Чорному морі у відповідь на збільшення російської присутності в регіоні.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Молдови Мая Санду, обрана на посаду президента країни, заявила, що буде домагатися виведення Оперативної групи російських військ з Придністров’я.

Зі свого боку у МЗС Росії, коментуючи цю заяву Санду, назвали плани обраного президента Молдови спробою підірвати зусилля із мирного врегулювання.

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