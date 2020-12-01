Голова Єврокомісії звинуватила Угорщину та Польщу в блокуванні антикризового бюджету ЄС

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен звинуватила Угорщину та Польщу в тому, що вони за рахунок мільйонів європейців блокують прийняття антикризового бюджету ЄС, і запропонувала їм звернутися до Суду ЄС, якщо вони сумніваються в законності умов розподілу грошей.

Про це вона заявила під час відеоконференції парламентаріїв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Два держави-члена висловили сумніви, - заявила вона, не назвавши Угорщину і Польщу. - У липні всі 27 глав держав і урядів узгодили новий механізм обумовленості (розподілу коштів, - ред.). Фактично, він усуває порушення принципу верховенства права, які загрожують європейським бюджету, і тільки це".

"Ми вважаємо, що механізм обумовленості доречний, сумірний і необхідний. І важко уявити, щоб хтось міг заперечити. Але якщо у когось є юридичні сумніви, тобто дуже ясний шлях: звернутися до Суду ЄС. Це місце, де ми зазвичай обговорюємо розбіжності щодо юридичних текстів. І не за рахунок мільйонів європейців, які відчайдушно чекають нашої допомоги, тому що ми знаходимося в глибокій кризі", - додала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, Польща і Угорщина перед листопадовим самітом ЄС заблокували прийняття союзного бюджету в розмірі 1,82 трлн євро, призначеного для подолання кризи COVID-19. Будапешт та Варшава виступили проти прив’язки європейського фінансування до нового механізму поваги до верховенства права.