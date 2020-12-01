​СБУ перевіряє інформацію про виконання гімну Угорщини депутатами ОТГ на Закарпатті

Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Зазначається, що 21 листопада 2020 року під час складення присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади з ініціативи голови частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

Отримані матеріали щодо цієї події наразі перевіряє СБУ.

За результатами перевірки вживатимуть відповідних заходів реагування.

Нагадаємо, у листопаді угорському посадовцю заборонили в'їзд в Україну за агітацію на місцевих виборах.