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​СБУ перевіряє інформацію про виконання гімну Угорщини депутатами ОТГ на Закарпатті

Після присяги частина депутатів Сюртівської сільської ОТГ виконала національний гімн Угорщини.

Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Зазначається, що 21 листопада 2020 року під час складення присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади з ініціативи голови частина обранців виконала національний гімн Угорщини.

Отримані матеріали щодо цієї події наразі перевіряє СБУ.

За результатами перевірки вживатимуть відповідних заходів реагування.

Нагадаємо, у листопаді  угорському посадовцю заборонили в'їзд в Україну за агітацію на місцевих виборах.

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